La famiglia di Michele Noschese ha commentato la morte di Dj Godzi, paragonandola a un altro caso giudiziario di alto profilo. Secondo la perizia richiesta, Dj Godzi sarebbe stato sottoposto a pratiche che potrebbero aver influito sul suo decesso. La vicenda ha sollevato nuove polemiche e richieste di approfondimento, con la famiglia che chiede giustizia e chiarezza sui fatti.

Michele Noschese, noto come Dj Godzi, morto a Ibiza, sarebbe stato torturato. A sostenerlo è il padre del 36enne napoletano, sulla base dei risultati della perizia svolta da un consulente della famiglia. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per accertare le eventuali responsabilità della polizia spagnola, che aveva bloccato e arrestato Noschese. Dj Godzi morto a Ibiza, l’esito della perizia del medico legale Secondo l’esito della perizia firmata dal dottor Raffaele Zinno, medico legale nominato dalla famiglia di Dj Godzi, Michele Noschese “fu fatto inginocchiare, immobilizzato e soggetto a pressione sul dorso”. Una posizione che, in base alla perizia, avrebbe inciso sulla respirazione del giovane, fino a causare un’insufficienza cardiorespiratoria acuta che ne avrebbe provocato la morte.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Dj Godzi e Ibiza "è un altro caso Cucchi", accusa della famiglia di Michele Noschese: "Fu torturato"

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