disagio giovanile nascono due spazi

Sono stati inaugurati due nuovi spazi dedicati ai giovani per contrastare il disagio giovanile. Questi progetti mirano a offrire supporto alle famiglie e ai ragazzi, rispondendo alle crescenti preoccupazioni sul degrado tra i giovani. La presenza di iniziative di questo tipo evidenzia come il fenomeno sia considerato una delle principali emergenze sociali nella zona. La creazione di questi spazi si aggiunge ad altri interventi già avviati sul territorio.

Si moltiplicano i progetti per cercare di aiutare le famiglie e i ragazzi ad affrontare il fenomeno del degrado giovanile, che anche sul territorio reggiano sembra essere una delle emergenze sociali di maggior rilievo, tra quelle che stanno particolarmente a cuore ai cittadini. A Bagnolo nasce " SpazioXTe ", un servizio gratuito di ascolto, orientamento e supporto dedicato ad adolescenti e genitori, promosso nell’ambito del progetto di rafforzamento della rete dei Centri per le Famiglie e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il servizio offre uno spazio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Patrizia Angelozzi Vasto d'Autore Festival

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