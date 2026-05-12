Disagio giovanile Rinnoviamo Cadeo presenta un’interrogazione
Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo ha inviato un’interrogazione scritta al sindaco del Comune di Cadeo, concentrandosi sul crescente disagio tra i giovani locali. La questione riguarda un fenomeno che si sta diffondendo anche nel territorio comunale, con i consiglieri che chiedono chiarimenti e approfondimenti sulla situazione. Nessun altro dettaglio, come dati o interventi specifici, è stato fornito nel comunicato.
Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco del Comune di Cadeo sul tema del disagio giovanile, fenomeno sempre più diffuso e presente anche nel nostro territorio. Negli scorsi mesi si è svolto un incontro tra amministrazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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