Disagio giovanile Rinnoviamo Cadeo presenta un’interrogazione

Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo ha inviato un’interrogazione scritta al sindaco del Comune di Cadeo, concentrandosi sul crescente disagio tra i giovani locali. La questione riguarda un fenomeno che si sta diffondendo anche nel territorio comunale, con i consiglieri che chiedono chiarimenti e approfondimenti sulla situazione. Nessun altro dettaglio, come dati o interventi specifici, è stato fornito nel comunicato.

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