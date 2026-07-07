disagio giovanile nasce un tavolo permanente

È stato istituito un tavolo permanente dedicato al disagio giovanile, dopo che un appello chiedeva di ridurre i toni nella discussione. In un mese, è stato deciso di creare questa struttura per promuovere una comunità educante. La decisione arriva in seguito a discussioni e richieste di intervento su temi legati alla salute mentale e al supporto ai giovani.

Dall’appello a "mitigare i toni della discussione" alla nascita di un Tavolo permanente per una "comunità educante". È bastato un mese per capire – in seguito a eventi di cronaca con protagonisti ragazzi e ragazzini – che non era più possibile "sottovalutare" il fenomeno, cercando così soluzioni per il contrasto a bullismo ed episodi di violenza giovanile che si verificano sul territorio, in particolare nella Bassa. A Guastalla il Comune si unisce a scuole, servizi sociali, parrocchia e forze dell’ordine per "affrontare le fragilità adolescenziali e supportare le famiglie". Dopo un primo incontro, i partecipanti hanno creato un Tavolo di lavoro permanente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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