Una donna con disabilità cognitiva ha denunciato di aver ricevuto un trattamento diverso rispetto a persone con disabilità motoria. Secondo quanto riferito, l'accesso ai servizi gratuiti è stato negato perché la sua condizione non è visibile, mentre a chi utilizza sedie a rotelle vengono garantiti i benefici senza problemi. La denuncia evidenzia una percezione limitata della disabilità, che privilegia solo quella motoria, lasciando esclusa quella cognitiva.

Anastasio Giusy si è imbattuta in una concezione della disabilità decisamente restrittiva. Una concezione in base alla quale l’unica disabilità che merita piena considerazione è quella motoria, quella che si vede. Un conto è chi non è in grado di camminare sulle proprie gambe, chi si muove su una sedia a rotelle. Tutt’altro conto è chi invece cammina. E non importa se abbia una disabilità cognitiva o intellettiva o una neurodivergenza che pregiudichi la sua autosufficienza. Perché il punto da considerare dovrebbe essere innanzitutto questo: la non autosufficienza. Una concezione vecchia e senza fondamento di sorta, quella di cui sopra.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabilità cognitiva discriminata. Stessi bisogni, ma regole diverse: "Gratis solo chi è in sedia a rotelle"

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