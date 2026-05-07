Roma rapinano un' anziana in sedia a rotelle | chi sono le belve arrestate

A Roma, tre persone sono state arrestate dopo aver aggredito e rapinato un'anziana in sedia a rotelle. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno identificato e denunciato due donne e un uomo, tutti già noti alle forze dell’ordine. Le indagini hanno portato all’accusa di furto con strappo e ricettazione. La vittima è stata presa di mira in un’area pubblica, senza che si siano registrati altri dettagli sulla dinamica dell’aggressione.

Una aggressione brutale, una rapina senza scrupolo alcuno. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato tre persone - due donne e un uomo, tutti rom già noti alle forze dell'ordine - indagate, a vario titolo, per furto con strappo e ricettazione in concorso. L'intervento è scattato martedì pomeriggio verso le 17, quando i militari sono intervenuti in piazza De Cristoforis , in zona Stazione Tiburtina, dove una 79enne, costretta su una sedia a rotelle, ha riferito di essere stata derubata della collana da una donna che era poi scappata a bordo di un'auto guidata da un complice. Le indagini hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per la fuga e di identificare una 37enne, trovata in possesso della refurtiva, e un 31enne alla guida.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, rapinano un'anziana in sedia a rotelle: chi sono le belve arrestate Notizie correlate Leggi anche: Rapinano una 47enne disabile e aggrediscono la figlia 19enne che spingeva la sedia a rotelle: due arresti Leggi anche: Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covo; Roma, truffa anziana per oltre 100mila euro: finto agente arrestato dalla polizia; Roma, le strappano la collana e fuggono: anziana su sedia a rotelle rapinata da un nomade sotto casa. La fuga e l'arresto; Truffe agli anziani: trovato l'uomo che si portò via 100mila euro in gioielli. Roma, le strappano la collana e fuggono: anziana su sedia a rotelle rapinata da un nomade sotto casa. La fuga e l'arrestoUna rapina commessa ai danni di una donna anziana e disabile. Gli autori del colpo hanno deciso di metterlo in atto proprio approfittando delle condizione della vittima che si trova costretta ... ilmessaggero.it Rapina choc a Casal Bertone: anziana in sedia a rotelle assaltata in piazza. Poi la scoperta nel covoL’intervento è scattato lo scorso pomeriggio verso le 17:00, quando i carabinieri sono intervenuti in piazza De Cristoforis, al Tiburtino, dove una 79enne, costretta su una sedia a rotelle, ha ... romatoday.it Roberto Santori, Founder & Ceo Challenge Made in Italy, a Live In Roma intervistato da Valentina Bendicenti parla della grande capacità di reazione delle Pmi italiane, soprattutto nei momenti di crisi, quando la dimensione ridotta dell’azienda rende più facile - facebook.com facebook A #LiveIn Roma, Angelo Bonelli di Avs: “Questa destra è più per il riarmo dei singoli Stati, una cosa molto pericolosa”, ha detto. “Penso che ci si debba attrezzare per una politica estera e di difesa dell’Unione Europea” x.com