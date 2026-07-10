Bill Ward, batterista e cofondatore dei Black Sabbath, ha condiviso di aver iniziato a usare una sedia a rotelle in pubblico, precisando di farlo solo per chiedere un passaggio e non per motivi di salute o debolezza. Ha aggiunto di non essere malato e di continuare a suonare senza fermarsi. Le sue parole sono state pubblicate prima che qualche fan lo incontri in aeroporto o a un evento pubblico.

Bill Ward ha deciso di anticipare le domande dei fan. Prima che qualcuno lo incontri in aeroporto o a un evento pubblico seduto su una sedia a rotelle e pensi che abbia smesso di suonare o che sia malato, il batterista e cofondatore dei Black Sabbath ha scelto di raccontare personalmente come stanno le cose. A 78 anni, spiega in un lungo messaggio pubblicato sui social, la sedia a rotelle è diventata sempre più necessaria negli spostamenti. “Annuncio oggi, con un pizzico di tristezza ma con totale sincerità, di essere arrivato a un punto in cui, in pubblico, ho sempre più bisogno di usare una sedia a rotelle, soprattutto negli aeroporti o agli eventi pubblici”, scrive Ward. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In pubblico ho sempre più bisogno di usare una sedia a rotelle ma sto solo scroccando un passaggio. Non sono malato, né mi sto arrendendo. Continuerò a spaccare finché non creperò”: le parole di Bill Ward dei Black Sabbath

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