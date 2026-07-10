In pubblico ho sempre più bisogno di usare una sedia a rotelle ma sto solo scroccando un passaggio Non sono malato né mi sto arrendendo Continuerò a spaccare finché non creperò | le parole di Bill Ward dei Black Sabbath
Bill Ward, batterista e cofondatore dei Black Sabbath, ha condiviso di aver iniziato a usare una sedia a rotelle in pubblico, precisando di farlo solo per chiedere un passaggio e non per motivi di salute o debolezza. Ha aggiunto di non essere malato e di continuare a suonare senza fermarsi. Le sue parole sono state pubblicate prima che qualche fan lo incontri in aeroporto o a un evento pubblico.
Bill Ward ha deciso di anticipare le domande dei fan. Prima che qualcuno lo incontri in aeroporto o a un evento pubblico seduto su una sedia a rotelle e pensi che abbia smesso di suonare o che sia malato, il batterista e cofondatore dei Black Sabbath ha scelto di raccontare personalmente come stanno le cose. A 78 anni, spiega in un lungo messaggio pubblicato sui social, la sedia a rotelle è diventata sempre più necessaria negli spostamenti. “Annuncio oggi, con un pizzico di tristezza ma con totale sincerità, di essere arrivato a un punto in cui, in pubblico, ho sempre più bisogno di usare una sedia a rotelle, soprattutto negli aeroporti o agli eventi pubblici”, scrive Ward. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Argomenti più discussi: BLACK SABBATH – La confessione di Bill Ward: Sono costretto sulla sedia a rotelle; Black Sabbath: Bill Ward in sedia a rotelle, Riesco ancora a suonare, camminare è diventato difficile; Bill Ward ai fan: Uso la sedia a rotelle, ma non mi arrendo: continuerò a suonare fino alla morte; BLACK SABBATH: Bill Ward, Devo usare una sedia a rotelle.
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