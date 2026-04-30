Diploma falso per entrare nella scuola la Corte dei Conti condanna un collaboratore | risarcirà 14.633 euro
La Corte dei Conti ha condannato un collaboratore a risarcire circa 14.600 euro per aver ottenuto un incarico scolastico presentando un diploma falso. L’indagine ha accertato che l’individuo ha costruito la propria carriera basandosi su documenti non validi, causando un danno all’erario. La sentenza si riferisce a una vicenda in cui un titolo di studio inesistente è stato utilizzato per accedere a una posizione all’interno del sistema scolastico.
Un danno erariale da oltre 14mila euro, provocato costruendo una carriera scolastica su un diploma mai conseguito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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