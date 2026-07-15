Dopo l’intervista a Gabriele, le opinioni sulla diga di Ridracoli si sono divise. Alcuni definiscono il progetto come esempio positivo di gestione delle risorse idriche, sottolineando i benefici ambientali ed energetici. Altri invece invitano a non ripetere l’esperienza, evidenziando potenziali rischi e problematiche legate a interventi di questa portata. La discussione si accende tra chi vede nella diga un modello e chi preferisce evitarne altri simili.

Quando si parla di diga è inevitabile che emergano forti polarizzazioni. È quello che è successo all’indomani dell’uscita dell’intervista a Gabriele Zelli che, in quanto assessore dell’amministrazione Zanniboni (sindaco di Forlì, poi anche presidente del Consorzio Romagna, oggi Romagna Acque ), ha espresso il suo punto di vista: "Avevamo tanti oppositori – si può riassumere il suo pensiero –, ma l’invaso fu una scelta inevitabile per rispondere ai problemi idrici della pianura". Le reazioni sono nette e in deciso contrasto tra loro: da una parte c’è chi celebra la diga come un’infrastruttura da prendere a modello, dall’altra chi mette in dubbio la sua utilità e la sua sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga di Ridracoli, visioni contrastanti: "Modello positivo". "Non replichiamola"

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