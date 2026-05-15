Il consiglio di amministrazione di Romagna Acque in visita alla diga di Ridracoli

Ieri il consiglio di amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti si è riunito in un luogo insolito, la diga di Ridracoli. La visita si è svolta in un ambiente diverso rispetto alle sale consiliari tradizionali, coinvolgendo i membri in un contesto naturale e funzionale alla gestione delle risorse idriche. La presenza dei componenti del consiglio ha permesso di osservare da vicino le strutture e le infrastrutture che supportano il funzionamento dell'impianto. La riunione si è conclusa con un sopralluogo delle aree di intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui