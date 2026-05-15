Il consiglio di amministrazione di Romagna Acque in visita alla diga di Ridracoli
Ieri il consiglio di amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti si è riunito in un luogo insolito, la diga di Ridracoli. La visita si è svolta in un ambiente diverso rispetto alle sale consiliari tradizionali, coinvolgendo i membri in un contesto naturale e funzionale alla gestione delle risorse idriche. La presenza dei componenti del consiglio ha permesso di osservare da vicino le strutture e le infrastrutture che supportano il funzionamento dell'impianto. La riunione si è conclusa con un sopralluogo delle aree di intervento.
Una insolita location ha ospitato ieri il consiglio di amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti, rinnovato nello scorso luglio. La periodica riunione del consiglio di amministrazione si è svolta infatti alla Casa di Guardia della diga di Ridracoli. Al termine dei lavori, il presidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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