Il consiglio di amministrazione di Romagna Acque in visita alla diga di Ridracoli

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il consiglio di amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti si è riunito in un luogo insolito, la diga di Ridracoli. La visita si è svolta in un ambiente diverso rispetto alle sale consiliari tradizionali, coinvolgendo i membri in un contesto naturale e funzionale alla gestione delle risorse idriche. La presenza dei componenti del consiglio ha permesso di osservare da vicino le strutture e le infrastrutture che supportano il funzionamento dell'impianto. La riunione si è conclusa con un sopralluogo delle aree di intervento.

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Una insolita location ha ospitato ieri il consiglio di amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti, rinnovato nello scorso luglio. La periodica riunione del consiglio di amministrazione si è svolta infatti alla Casa di Guardia della diga di Ridracoli. Al termine dei lavori, il presidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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