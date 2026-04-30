Iniziative alla diga di Ridracoli da domani fino a domenica

Dal 1° al 3 maggio, le attività alla diga di Ridracoli coinvolgono natura, acqua, escursioni e momenti di relax. L’evento propone un programma dedicato alla scoperta del lago e dei sentieri circostanti, offrendo occasioni di svago e approfondimento ambientale. L'iniziativa si svolge nel rispetto delle norme vigenti e mira a coinvolgere i visitatori in un’esperienza all’aperto, tra paesaggi naturali e attività all’aria aperta.

Natura, acqua, sentieri e benessere dal 1° al 3 maggio sono al centro del programma per vivere la diga e il lago di Ridracoli. Domani escursione in e-bike tra Ridracoli e la foresta della Lama. (https:www.ladigadiridracoli.it.ebike-foresta-della.). Sempre il 1° maggio primo giorno di escursioni in canoa. (https:www.ladigadiridracoli.it.escursione-in-canoa.). Invece sabato e-bike tour ‘Di valle in valle’, un anello che unisce la val Bidente all’alta valle del Savio. (https:www.ladigadiridracoli.it.ebike-di-valle-in.). Inoltre domenica Triathlon di Ridracoli, tre escursioni in una sola esperienza: canoa, trekking ed e-bike. (https:www.ladigadiridracoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iniziative alla diga di Ridracoli da domani fino a domenica Notizie correlate Ridracoli da tutto esaurito. Diga, duemila visitatori in tre giorni. Si spera già in un’estate boomLa Pasqua non ha deluso le aspettative degli operatori turistici nell’alto Bidente. Leggi anche: Diga di Ridracoli, tracimazione che allarma: “La cascata più grande d’Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Iniziative alla diga di Ridracoli da domani fino a domenica; Picta Romagna chiude la prima fase: a luglio l'arte diffusa conquista la città e la diga di Ridracoli; Festa del 1° maggio nel segno dell’ambiente nel forlivese; Nasce Agribike Romagna: il nuovo sistema cicloturistico che unisce borghi, natura e accoglienza. Iniziative alla diga di Ridracoli da domani fino a domenicaNatura, acqua, sentieri e benessere dal 1° al 3 maggio sono al centro del programma per vivere la diga e il lago di Ridracoli. Domani escursione in e-bike tra ... ilrestodelcarlino.it Yoga mattutino e suoni immersivi alla Diga di Ridracoli per un reset energeticoScopri un laboratorio mattutino di yoga e suoni immersivi alla Diga di Ridracoli per ritrovare presenza e respiro ... tuobenessere.it FORESTA DELLA LAMA a/r : E-Bike tour da Ridracoli - facebook.com facebook