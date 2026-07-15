Differenziata record e la svolta green L’azienda sentinella dell’ambiente

L’assemblea dei soci di Gesenu S.p.A. si è svolta oggi, mentre ieri il consigliere delegato ha presentato il bilancio degli ultimi nove anni di gestione. L’azienda ha raggiunto un record nella raccolta differenziata e ha promosso iniziative per la sostenibilità ambientale. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici del bilancio o sui progetti futuri è stata comunicata.

Oggi l’assemblea dei soci di Gesenu S.p.A.. Intanto ieri, il consigliere delegato Luciano Piacenti ha tracciato il bilancio di nove anni alla guida dell’azienda. Tra i risultati più significativi figurano la definizione di importanti vicende giudiziarie e amministrative che hanno interessato l’azienda. Dall’annullamento della pesante sanzione della Corte dei Conti, fino alla conclusione del procedimento noto come “ spazzatura d’oro “, conclusosi con l’assoluzione di tutti gli imputati. A questi si aggiunge il recupero degli utili che erano stati congelati durante il periodo di commissariamento, reso possibile anche grazie alla pronuncia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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