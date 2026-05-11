San Cesareo premia l' ambiente differenziata da record oltre il 77% e compost gratuito per i cittadini

Da frosinonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Cesareo si registra un nuovo record nella raccolta differenziata, con una percentuale superiore al 77%. L’amministrazione comunale ha deciso di distribuire gratuitamente ai residenti un lotto di compost certificato presso l’isola ecologica. Il compost, prodotto dal trattamento dei rifiuti organici, è destinato esclusivamente ai cittadini iscritti al servizio. La scelta mira a valorizzare la gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio.

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Da rifiuto a risorsa preziosa per il territorio. Presso l'isola ecologica di San Cesareo è attualmente in distribuzione un lotto gratuito di compost certificato, destinato esclusivamente ai cittadini residenti. L'iniziativa rappresenta l'esito tangibile di un percorso virtuoso nella gestione dei.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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