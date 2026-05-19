Green Med Expo & Symposium domani la presentazione degli Stati Generali dell’Ambiente in Campania

Domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 10, si svolgerà nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia una conferenza stampa dedicata alla presentazione di Green Med Expo & Symposium – Stati Generali dell’Ambiente in Campania. L’evento, che si terrà dal 27 al 29 maggio 2026 presso la Stazione Marittima di Napoli, sarà annunciato ufficialmente durante l’incontro. La conferenza stampa fornirà dettagli sull’organizzazione e le tematiche principali della manifestazione.

Si terrà domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 10 nella Sala Giunta di Palazzo Santa Lucia, la conferenza stampa di presentazione di Green Med Expo & Symposium – Stati Generali dell’Ambiente in Campania, in programma dal 27 al 29 maggio 2026 alla Stazione Marittima di Napoli. Interverranno Claudia Pecoraro, assessora all’Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità della Regione Campania; Giovanni Paone, editore Ricicla Tv; Luca Mascolo, presidente Ente Idrico Campano; Domenico Ruggiero, amministratore unico Asìa Napoli; Francesco Morra, presidente Anci Campania. Modera Monica D’Ambrosio, event manager Green Med Expo & Symposium. L’evento, giunto alla settima edizione, è organizzato da Ricicla Tv, Ecomondo – Italian Exhibition Group e Zucchetti Ambiente con la Regione Campania partner istituzionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stati Generali dell’Ambiente in Campania: la Regione partner del Green Med Expo & SymposiumUn confronto strategico per il futuro ambientale della Campania, tra transizione ecologica, rigenerazione urbana e tutela integrata di ambiente e...

Napoli, Stati Generali dell’Ambiente al Green Med Expo: focus su salute, sostenibilità e futuro della CampaniaUn confronto strategico sul futuro ambientale della Campania tra istituzioni, esperti e territori: è questo l’obiettivo degli Stati Generali...

Anche quest'anno ASSOAMBIENTE prende parte al @green_symposium, l'evento che promuove l’economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile nel Sud Italia. 27-28-29 maggio 2026 Stazione Marittima di Napoli Scopri di più sulla nostra part x.com

Transizione ecologica, Nocera Superiore presenta il suo modello al Green Med Expo di NapoliStampaL’Amministrazione comunale di Nocera Superiore conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con la partecipazione al Green Med Expo & Symposium, il prestigioso appuntamento dedicato all’ec ... salernonotizie.it

Torna il Green Med Symposium, l’expo della green economy a NapoliAl via il Green Med Symposium 2023: torna dal 3 al 5 maggio alla Stazione Marittima di Napoli l’expo della green economy. Oltre venti tavole rotonde e un’inedita organizzazione in distretti per ... affaritaliani.it