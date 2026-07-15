dietrofront trump sulla tassa hormuz ma riparte il blocco

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che lo Stretto di Hormuz è aperto al traffico navale, tranne per le navi iraniane. Nel frattempo, è stato riattivato il blocco navale contro l'Iran, scattato ieri sera. Questa misura segue una serie di raid condotti in risposta agli attacchi iraniani alle petroliere in transito nella zona. Nessuna informazione sulle conseguenze dirette per il traffico commerciale o sulle altre reazioni internazionali.

Donald Trump ripete che lo Stretto di Hormuz è aperto al traffico navale, fatta eccezione per l'Iran, contro le cui navi e porti è scattato nuovamente il blocco navale statunitense ieri, intorno alle 22 ora italiana, preceduto di poco da un'altra ondata di raid, in risposta agli attacchi iraniani alle petroliere in transito. Ma il presidente americano fa improvvisamente marcia indietro sulla tassa che lui stesso aveva paventato ventiquattr'ore prima come ricompensa per la sorveglianza della cruciale via marittima da parte degli Usa. "Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medioriente, ho deciso di sostituire la tassa... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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