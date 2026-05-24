Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di principio per un'intesa generale, ma il blocco statunitense nello stretto di Hormuz rimane in vigore. Durante un intervento pubblico, un rappresentante statunitense ha dichiarato che non ci sono ancora tempistiche precise per la firma finale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo ai termini dell’accordo o alle prossime mosse delle parti coinvolte.

Il quadro generale per un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra è stato concordato, almeno secondo quanto annunciato da Donald Trump nella serata di sabato, ma manca ancora la firma delle parti. Secondo indiscrezioni ci vorranno "diversi giorni" e anche il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver chiesto ai propri rappresentanti "di non affrettare un accordo, poiché il tempo è dalla nostra parte". L'ipotesi, avanzata dai media, è che un nuovo round di colloqui si tenga il 5 giugno e che all'accordo, sotto forma di memorandum d'intesa, venga dato il nome di 'Dichiarazione di Islamabad' perchè verrebbe annunciata dal Pakistan, principale mediatore, senza la necessità che le parti negoziali siano presenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, intesa generale ma il blocco Usa a Hormuz continua. Trump: "Non ho fretta"

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Iran, Cina forza il blocco imposto da Usa. Verso nuovi colloqui

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