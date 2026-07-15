Il tecnico di 78 anni ha dichiarato che, se continuerà, lo farà esclusivamente con la nazionale di Curaçao. La sua avventura sulla panchina della squadra potrebbe proseguire anche dopo il Mondiale.

Il tecnico di 78 anni apre a un prolungamento: «Se continuo, sarà solo sulla panchina della nazionale». L’avventura di Dick Advocaat sulla panchina del Curaçao potrebbe non essere ancora giunta al capolinea. Nonostante la partecipazione alla Coppa del Mondo sembrasse il palcoscenico ideale per il suo addio definitivo al calcio, l’esperto allenatore di 78 anni ha deciso di lasciare aperta la porta a una possibile permanenza. In un’intervista rilasciata a Curacao.nu, l’infaticabile tecnico olandese ha chiarito la propria posizione: « Non dico di no a prior i». Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il tecnico ha tuttavia voluto frenare i facili entusiasmi, precisando di non aver ancora preso una decisione formale e definitiva: « Ho bisogno di ancora un po’ di tempo per riflettere ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dick Advocaat e il Curaçao: l’avventura potrebbe continuare anche dopo il Mondiale

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