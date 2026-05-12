Dick Advocaat diventerà l’allenatore più anziano nella storia della Coppa del Mondo

Un allenatore di lunga esperienza diventerà il più anziano nella storia della fase finale mondiale. A partire dalla prossima edizione, prevista nel 2026, avrà superato l’età di 75 anni, battendo il record precedente stabilito da un suo collega nel passato. La decisione di affidargli la guida della squadra nazionale è stata ufficializzata dalle autorità sportive pochi giorni fa. La competizione si svolgerà in Nord America, coinvolgendo numerose nazioni.

2026-05-12 19:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il veterano allenatore olandese Dick Advocaat ha fatto un ritorno a sorpresa come capo allenatore della squadra nazionale di calcio di Curaçao, appena un mese prima dello storico debutto del paese alla Coppa del Mondo. Advocaat si è dimesso dal ruolo a febbraio dopo aver guidato Curacao alla prima qualificazione alla Coppa del Mondo lo scorso novembre, citando preoccupazioni per la salute di sua figlia. Tuttavia, a seguito del miglioramento delle sue condizioni, i rapporti nei Paesi Bassi suggerivano che la 78enne fosse disposta a tornare e il presidente della Federcalcio di Curaçao Gilbert Martina ha confermato la nomina martedì.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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