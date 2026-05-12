Dick Advocaat diventerà l’allenatore più anziano nella storia della Coppa del Mondo

Da justcalcio.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allenatore di lunga esperienza diventerà il più anziano nella storia della fase finale mondiale. A partire dalla prossima edizione, prevista nel 2026, avrà superato l’età di 75 anni, battendo il record precedente stabilito da un suo collega nel passato. La decisione di affidargli la guida della squadra nazionale è stata ufficializzata dalle autorità sportive pochi giorni fa. La competizione si svolgerà in Nord America, coinvolgendo numerose nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-12 19:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il veterano allenatore olandese Dick Advocaat ha fatto un ritorno a sorpresa come capo allenatore della squadra nazionale di calcio di Curaçao, appena un mese prima dello storico debutto del paese alla Coppa del Mondo. Advocaat si è dimesso dal ruolo a febbraio dopo aver guidato Curacao alla prima qualificazione alla Coppa del Mondo lo scorso novembre, citando preoccupazioni per la salute di sua figlia. Tuttavia, a seguito del miglioramento delle sue condizioni, i rapporti nei Paesi Bassi suggerivano che la 78enne fosse disposta a tornare e il presidente della Federcalcio di Curaçao Gilbert Martina ha confermato la nomina martedì.🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sci alpino, Goggia nella storia: vince la Coppa del Mondo nel SuperGSofia Goggia scrive un’altra pagina straordinaria della sua carriera e dello sci italiano.

Ventitreesima italiana a trionfare in Coppa del Mondo di sci alpino, Laura Pirovano entra nella storiaNel contesto di un fine settimana dedicato alle discipline di sci alpino, si è siglato un risultato di grande rilievo per l'Italia, con una vittoria...

Argomenti più discussi: Curacao nel caos a un mese dal Mondiale: Rutten si dimette, ritorno possibile per Advocaat; L'Athletic Bilbao ha scelto l'erede di Ernesto Valverde: ufficiale l'accordo fino al 2028; Avversaria della Svizzera, la Bosnia svela le sue carte.

dick advocaat dick advocaat diventerà lDick Advocaat di nuovo alla guida di Curaçao per i MondialiDick Advocaat torna alla guida di Curaçao per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, una nuova sfida per l'olandese ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web