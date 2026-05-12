Scossone Curaçao | Rutten lascia Advocaat riprende il comando a un mese dal debutto mondiale

A un mese dall’inizio dei Mondiali 2026, il team di Curaçao ha deciso di cambiare allenatore. Rutten è stato sollevato dall’incarico e sostituito con Advocaat, che aveva già guidato la squadra in passato. La decisione è arrivata dopo poche settimane dall’insediamento di Rutten, in un momento di passaggio di consegne che interessa la fase preparatoria per la competizione mondiale.

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