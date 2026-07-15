Diarrea profusa perdita di appetito nausea e vomito Negli Usa scatta l’allerta sanitaria per un’improvvisa impennata di casi di ciclosporiasi I consigli dell’esperto

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli Stati Uniti è scattata una seria allerta sanitaria a causa di un’improvvisa impennata di casi di ciclosporiasi, un’infezione intestinale provocata dal parassita microscopico Cyclospora cayetanensis. L’ epidemia ha già ampiamente superato la soglia dei tremila contagi a livello nazionale, concentrandosi con particolare virulenza nello stato del Michigan, e sta spingendo le autorità a una complessa indagine per individuare con precisione l’origine della contaminazione. A fare chiarezza su questo microrganismo e comprendere la natura del contagio, è Ivan Gentile, professore ordinario di malattie infettive presso l’Università di Napoli Federico II. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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