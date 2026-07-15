Venerdì 17 luglio a Cameroni, Treviglio, si terrà un dj-set di Claudio Cecchetto. L’evento sarà aperto al pubblico e promette un’esperienza musicale coinvolgente. Cecchetto, noto per le sue selezioni, proporrà un mix di brani di artisti come i Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno e Annalisa, quest’ultima con la sua recente virata verso la musica dance.

Un dj-set di Claudio Cecchetto non può che essere godibile e potranno ascoltarlo coloro che venerdì 17 luglio saranno a Cameroni a Treviglio. Il talent scout e produttore spiega al Corriere della Sera che “determinante sarà lo spazio alle produzioni di Sandy Marton, Tracy Spencer, Sabrina Salerno, gli 883, Jovanotti” e che Tracy Spencer assieme a Johnson Righeira sarnno ospiti. La presentazione dell’evento è anche un modo per ripercorrere l’incredibile carriera da scopritore di talenti di Cecchetto, partendo da quando negli anni ’80 le sue canzoni dei ‘suoi’ venivano tacciate di essere ‘usa e getta’: “Io cercavo di fare la mia musica al massimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Di Jovanotti dicevano che sarebbe durato una stagione. Infatti, si è visto. Chi mi piace oggi? I Pinguini, Sfera, Gue Pequeno e Annalisa con la sua virata dance”: parla Claudio Cecchetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Claudio Cecchetto: «Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Menomale, basta anziani»Claudio Cecchetto sarà in consolle venerdì sera a Treviglio, per il suo programma “Deejay-show” in piazza Cameroni.

“Ad Amici ero acerbo, me la sarei potuta godere di più. In Italia si tende ad abbattere chi sogna ed è una cosa che non mi piace, meglio in America”: parla MidaMida ha commentato la sua esperienza ad Amici, affermando di essere stato troppo immaturo e di non aver saputo apprezzare appieno il momento.

Si parla di: Claudio Cecchetto: Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Menomale, basta anziani.

Claudio Cecchetto: Su Jovanotti si sbagliavano tutti, dicevano che sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Una liberazione dagli anzianiDietro la colonna sonora degli ultimi quarant'anni di musica e televisione italiana c'è quasi sempre la sua firma, o quantomeno la sua straordinaria intuizione. Claudio ... leggo.it

Cecchetto: Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. Sanremo a De Martino? Bene, basta anzianiIl talent scout e produttore porterà il suo Deejay-show a Treviglio. Ospiti Tracy Spencer e Johnson Righeira: Oggi mi piacciono i Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta e Annalisa ... msn.com