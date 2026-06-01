Mida ha commentato la sua esperienza ad Amici, affermando di essere stato troppo immaturo e di non aver saputo apprezzare appieno il momento. Ha detto che in Italia si tende a criticare chi sogna, cosa che non gli piace, preferendo invece l’approccio americano. Ha anche parlato del suo brano, “Canzone d’amore”, dicendo che molte persone possono riconoscersi nella sua interpretazione, anche se lui stesso non si piace.

“Io non mi piaccio, ma penso che in questa cosa tante persone ci si possano rivedere”, ha detto Mida, raccontando il suo brano, “Canzone d’amore”. Traccia che, per l’artista, rappresenta il punto zero di una nuova consapevolezza nell’esternare i suoi sentimenti (“Da quando ho scritto questa traccia racconterò l’amore in modo diverso”). Il cantante, dalla partecipazione alla 23esima edizione di Amici (“forse me la sarei potuta godere di più”), ha premuto fisso sull’acceleratore. Mida ha pubblicato, negli anni, singoli su singoli, di cui uno in spagnolo, “Rojofuego”, nonché la rivisitazione della sua “Rossofuoco”. L’artista, infatti, è nato a Caracas da madre venezuelana e papà italiano, salvo poi trasferirsi, ai soli due anni di età, a Milano (“Il Venezuela non l’ho vissuto, però te lo senti addosso”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ad Amici ero acerbo, me la sarei potuta godere di più. In Italia si tende ad abbattere chi sogna ed è una cosa che non mi piace, meglio in America”: parla Mida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ad Amici ho affrontato fragilità che avevo accantonato. Con Gard mi sono sentita a ‘casa’. L’Erasmus a Milano era una scusa per cantare in Italia, ma l’Università non la mollo”: parla Cate LuminaDopo aver partecipato alla 25ª edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Cate Lumina ha deciso di lanciare il suo primo EP intitolato “Catalina”,...

Elisa: “Ultimamente mi ero anche un po’ persa, mi ero bloccata per una una crisi subdola. Questo disco parla di cambiamento, di trasformazione, di dolore. Sono stata più sociopolitica del solito”Nel 2022, l’artista ha rilasciato il suo undicesimo album intitolato “Ritorno al futuro/Back to the Future”, un progetto che affronta temi di...