Claudio Cecchetto | Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione De Martino a Sanremo? Menomale basta anziani

Da bergamo.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Claudio Cecchetto sarà in consolle venerdì sera a Treviglio, per il suo programma “Deejay-show” in piazza Cameroni. L’evento fa parte del cartellone dell’Estate Trevigliese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Claudio Cecchetto sarà in consolle per il suo «Deejay-show», venerdì sera (17 luglio), in piazza Cameroni a Treviglio. L’evento si inserisce nel palinsesto dell’Estate Trevigliese. Nato a Ceggia (Venezia) 74 anni fa, Cecchetto è talent scout, deejay, produttore, conduttore radio e televisivo. In scaletta non mancheranno brani iconici come «People from Ibiza», «Boys», le hit degli 883 e di Jovanotti, oltre a tante sorprese musicali tra remix, video ed effetti sincronizzati. Ospiti, Johnson Righeira e Tracy Spencer insieme al corpo di ballo dello show «Le Cecchetto Dance Crew». Cecchetto, ci spieghi come sarà il suo spettacolo. «Sarà una carrellata musicale che farà ballare e comincerà dagli anni ’70 quando lavoravo al Divina di Milano; poi con il passaggio alla tv e in radio saranno protagonisti gli anni ‘80, ‘90 e 2000. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

claudio cecchetto dicevano che jovanotti sarebbe durato una stagione de martino a sanremo menomale basta anziani
© Bergamo.corriere.it - Claudio Cecchetto: «Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Menomale, basta anziani»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Affari Tuoi, Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi. Ma menomale che c’è Samurai JayNella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 2 maggio, Stefano De Martino ha ballato un lento con Martina Miliddi.

De Martino presenta il suo Festival di Sanremo: "Vorrei meno brani in gara. Vasco Rossi? Sarebbe un sogno"Stefano De Martino ha annunciato che vorrebbe ridurre il numero di brani in gara al Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Claudio Cecchetto: Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Menomale, basta anziani; Sempre più alta l'attesa per il Cuneo Music Festival, ecco come assiste agli eventi; Cecchetto rilancia il Nordest: fate rivivere l’insegna. Caldogno risponde.

claudio cecchetto claudio cecchetto dicevano cheClaudio Cecchetto: Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Menomale, basta anzianiIl talent scout e produttore porterà il suo Deejay-show a Treviglio. Ospiti Tracy Spencer e Johnson Righeira: Oggi mi piacciono i Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta e Annalisa ... bergamo.corriere.it

claudio cecchetto claudio cecchetto dicevano cheInsegna della storica discoteca Nordest rimossa (con rivolta web), il sindaco di Caldogno: La compriamo noi. Claudio Cecchetto: Bravi, così curate le nostalgie e la fate ...Il locale alle porte di Vicenza chiuso da qualche mese: fan scatenati sui social dopo l'ultimo dolore di veder smontato anche il vessillo giallorosso. Il primo cittadino di Caldogno: In attesa di f ... corrieredelveneto.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web