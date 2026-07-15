Claudio Cecchetto | Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione De Martino a Sanremo? Menomale basta anziani

Claudio Cecchetto sarà in consolle per il suo «Deejay-show», venerdì sera (17 luglio), in piazza Cameroni a Treviglio. L’evento si inserisce nel palinsesto dell’Estate Trevigliese. Nato a Ceggia (Venezia) 74 anni fa, Cecchetto è talent scout, deejay, produttore, conduttore radio e televisivo. In scaletta non mancheranno brani iconici come «People from Ibiza», «Boys», le hit degli 883 e di Jovanotti, oltre a tante sorprese musicali tra remix, video ed effetti sincronizzati. Ospiti, Johnson Righeira e Tracy Spencer insieme al corpo di ballo dello show «Le Cecchetto Dance Crew». Cecchetto, ci spieghi come sarà il suo spettacolo. «Sarà una carrellata musicale che farà ballare e comincerà dagli anni ’70 quando lavoravo al Divina di Milano; poi con il passaggio alla tv e in radio saranno protagonisti gli anni ‘80, ‘90 e 2000. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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