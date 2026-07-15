Il medico e l’infermiera imputati di omicidio colposo hanno scelto il rito abbreviato per la morte di un detenuto di 39 anni avvenuta il 10 aprile 2022 nel carcere della Pulce. Entrambi hanno presentato richiesta e ottenuto di essere giudicati con questa procedura. La decisione arriva dopo la morte del detenuto, avvenuta circa un anno fa. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla vicenda.

Hanno chiesto e ottenuto di essere processati col rito abbreviato il medico e l’infermiera imputati di omicidio colposo per la morte di Giuseppe Convertino, 39enne venuto a mancare il 10 aprile 2022 nel carcere della Pulce. Nella sua breve esistenza si condensarono la dipendenza da droga e alcol più qualche problema con la giustizia, soprattutto furti per pagarsi le sostanze. Entrò nel carcere di Reggio il giorno prima della morte: non emersero segni di violenza, ma la famiglia chiese un’autopsia. Risultò che il 39enne morì per edema polmonare emorragico dovuto a un’insufficienza respiratoria: la causa fu un’ intossicazione acuta da metadone. Il pubblico ministero Stefano Finocchiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per i due professionisti, accusati di omicidio colposo in cooperazione nell’esercizio dell’attività sanitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Detenuto morto. Rito abbreviato per gli imputati

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