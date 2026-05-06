Processo scuola udienza lampo per gli imputati con rito ordinario | tutto rinviato ancora

Oggi era prevista una nuova udienza nel processo legato alla scuola, con la ripetizione dell’udienza del 15 aprile che era stata annullata in precedenza. Tuttavia, l’udienza si è conclusa con un rinvio, senza che siano stati affrontati i temi principali del procedimento. La sessione, che avrebbe dovuto essere rapida, si è conclusa ancora una volta senza decisioni definitive.

Doveva essere la ripetizione dell’udienza del 15 aprile, annullata nelle scorse settimane, ma si è trasformata in un nuovo rinvio. Si è chiusa infatti nel giro di pochi minuti l’udienza preliminare del processo sul sistema scolastico valtellinese dedicata agli otto imputati che hanno scelto il.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Spaccio di droga a Benevento: udienza per due imputati con rito abbreviatoL’udienza per Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, imputati in un’inchiesta su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a... Galvagno a processo per corruzione, falso e truffa: prima udienza lampo con rinvio, difesa chiede trasferimento a CataniaÈ durata poco meno di mezz’ora la prima udienza del processo a carico di Gaetano Galvagno, imputato per corruzione, falso e truffa. Altri aggiornamenti Si parla di: Processo Naso-Comis, tutto rinviato al 24 settembre. Rubygate, processo rinviato al 31 maggioPrima udienza lampo senza BerlusconiSi è aperto il processo a Milano sul caso Ruby a carico del premier Silvio Berlusconi, subito rinviato però al 31 maggio per le questioni preliminari la costituzione delle parti civili. Berlusconi, ... unionesarda.it Caivano, a febbraio l'udienza del processo alla bidella stalkerE' fissata per il 23 febbraio la prossima udienza del processo ai danni di Giuseppina Giugliano, la bidella pendolare arrestata lo scorso mese di ottobre con l'accusa di stalking nei confronti di ... rainews.it