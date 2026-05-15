Tragedia Miralago | patteggiamento e rito abbreviato per gli imputati

Nella vicenda della tragedia avvenuta a Miralago, due imputati hanno scelto di patteggiare e di sottoporsi a rito abbreviato. La scoperta di una grotta durante i lavori di scavo, avvenuta un giorno prima del crollo, ha portato all'apertura di un’indagine. Nonostante il ritrovamento, i lavori non sono stati sospesi, e le ragioni di questa decisione sono al centro delle verifiche in corso. La vicenda ha portato alla luce questioni legate alle procedure di sicurezza durante le operazioni di scavo.

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? Punti chiave Cosa è stato scoperto dall'escavatrice il giorno prima del crollo?. Perché i lavori non sono stati sospesi dopo il ritrovamento della grotta?. Chi deve rispondere della mancanza della tavola tecnica di sicurezza?. Come influirà la nuova superperizia tecnica sulle pene richieste dagli imputati?.? In Breve Luca Ferri chiede patteggiamento con un anno e mezzo di reclusione e lavori sociali.. Adriano Menichelli ha optato per il rito abbreviato in attesa di nuova perizia.. L'operatore intercettò una grotta con la benna il 17 giugno 2023.. Il consulente Rodolfo Fugger ha redatto una relazione tecnica di 37 pagine.. Il tribunale di Montefiascone ha fissato nuovi passaggi giudiziari per il tragico evento del 18 giugno 2023, quando una frana travolse il ristorante Miralago in via Bandita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia Miralago: patteggiamento e rito abbreviato per gli imputati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il furto diventa rapina impropria: condanna con rito abbreviato e pene detentive per gli imputatiIl Tribunale di Pescara ha definito, in sede di udienza preliminare, un procedimento penale a carico di più imputati, come riporta AvellinoToday. Spaccio di droga a Benevento: udienza per due imputati con rito abbreviatoL’udienza per Assunta Nocera, 35 anni, e Matteo Lamparelli, 27 anni, imputati in un’inchiesta su detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a...