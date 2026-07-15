Una coppia di trentenni è stata arrestata a Desio dopo che la polizia ha trovato circa 150 grammi di hashish e cocaina nascosti in auto. La droga era contenuta in un pacchetto di plastica insieme a un bilancino di precisione. Gli agenti hanno fermato il veicolo e, durante il controllo, hanno scoperto la sostanza stupefacente e gli strumenti per il confezionamento.

Desio, 15 luglio 2026 – In auto avevano circa 150 grammi tra hashish e cocaina in un pacchetto con la droga e un bilancino di precisione, chiusi insieme nella pellicola di plastica. Una coppia di trentenni brianzoli è stata arrestata a Desio dai carabinieri del Nucleo radiomobile dopo un controllo stradale. I due sono stati accompagnati al Tribunale di Monza per il processo con rito direttissimo. In aula l'uomo, che risulta residente a Robbiate nel Lecchese ma di fatto vive, come la donna, nella Brianza monzese e che una decina di anni fa era stato accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ha dichiarato che la droga non la doveva spacciare, ma soltanto consegnarla a Limbiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desio: 150 grammi di hashish e cocaina in auto, arrestata coppia di trentenni

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