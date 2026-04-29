Napoli auto rubata con droga in pieno centro | scoperti 230 grammi tra cocaina e hashish

Una vettura sospetta parcheggiata con le porte aperte nel centro di Napoli ha portato alla scoperta di 230 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. La polizia ha effettuato un controllo che ha svelato la presenza di droga all’interno dell’auto, che risultava essere stata rubata. L’intervento è avvenuto in un’area molto frequentata, senza che ci siano stati altri episodi di violenza o resistenza.

Un’auto sospetta parcheggiata con le sicure aperte ha portato alla scoperta di droga nel cuore della città. È accaduto in piazza San Francesco di Paola, a pochi passi da Porta Capuana e via Cesare Rosaroll, dove gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un veicolo rubato. La vettura, lasciata in sosta con le portiere non chiuse, ha insospettito i caschi bianchi dell’Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal comandante Alessandro Autore. Il controllo è scattato nella mattinata di mercoledì 29 aprile, intorno alle 7:40. Dagli accertamenti è emerso che l’auto risultava rubata nel 2025, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire l’ispezione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, auto rubata con droga in pieno centro: scoperti 230 grammi tra cocaina e hashish Notizie correlate Vendevano droga in pieno centro: coppia arrestata con cocaina e hashishSequestrati oltre 100 grammi di sostanza stupefacente durante un'operazione mirata della Squadra Mobile. Maxi sequestro di droga a Catania: scoperti 5 chili di cocaina nascosti in un’auto rubataABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e segnalazione decisiva Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Banca rapinata, l’auto della banda rubata due anni fa nel Casertano; A Napoli è caccia alla banda del buco della banca: si cercano impronte nell'auto, risultata rubata. Al setaccio anche i video dei giorni precedenti; Furto d’auto sulla Domitiana arrestato 37enne; Ladri spietati, rubano lo scooter elettrico di un disabile: Per me è tutto. Auto sospetta lasciata aperta in sosta a Porta Capuana: era un deposito di hashish e cocaina, tutto sequestratoUn’auto sospetta scoperta dalla Polizia Locale nei pressi di Porta Capuana. All’interno scoperti diversi stupefacenti. Tutto sequestrato. fanpage.it Velletri, si schiantano con l’auto rubata su via Vecchia di Napoli: ladri scappatiCRONACA – Paura nella notte a Velletri, dove poco prima delle ore 2 si è verificato un incidente stradale autonomo su via Vecchia Napoli. Una Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata poche ore ... lanotiziaoggi.it Le condizioni di Nico Paz verso il Napoli fanno preoccupare i fantallenatori: ci sarà nella sfida contro gli Azzurri - facebook.com facebook Napoli: Alisson-Hojlund-De Bruyne, un tridente per oggi e per domani #SkySport #SkySerieA x.com