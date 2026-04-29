Napoli auto rubata con droga in pieno centro | scoperti 230 grammi tra cocaina e hashish

Da teleclubitalia.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura sospetta parcheggiata con le porte aperte nel centro di Napoli ha portato alla scoperta di 230 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. La polizia ha effettuato un controllo che ha svelato la presenza di droga all’interno dell’auto, che risultava essere stata rubata. L’intervento è avvenuto in un’area molto frequentata, senza che ci siano stati altri episodi di violenza o resistenza.

Un’auto sospetta parcheggiata con le sicure aperte ha portato alla scoperta di droga nel cuore della città. È accaduto in piazza San Francesco di Paola, a pochi passi da Porta Capuana e via Cesare Rosaroll, dove gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un veicolo rubato. La vettura, lasciata in sosta con le portiere non chiuse, ha insospettito i caschi bianchi dell’Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal comandante Alessandro Autore. Il controllo è scattato nella mattinata di mercoledì 29 aprile, intorno alle 7:40. Dagli accertamenti è emerso che l’auto risultava rubata nel 2025, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire l’ispezione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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