Spaccio al Villaggio Trieste | coppia arrestata con crack cocaina e hashish in casa

Una coppia è stata arrestata a Latina durante un'operazione della polizia, che ha portato al sequestro di crack, cocaina e hashish nella loro abitazione. L'intervento è stato condotto dalla squadra mobile locale, che ha individuato e fermato gli occupanti dell'appartamento coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli relativi alle quantità sequestrate e alle eventuali dichiarazioni dei fermati non sono stati resi noti.

Un uomo e una donna sono stati arrestati a Latina nel corso di un'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Latina. Siamo nella zona del Villaggio Trieste, dove alcune segnalazioni che nei giorni scorsi erano state trasmesse alla sala operativa della questura attraverso.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spaccio di droga nella notte: arrestata 46enne con crack e cocaina già pronte per la venditaOperazione antidroga nella notte a Caserta, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato una 46enne originaria... Vendevano droga in pieno centro: coppia arrestata con cocaina e hashishSequestrati oltre 100 grammi di sostanza stupefacente durante un'operazione mirata della Squadra Mobile. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: DROGA E ARMI NELL'APPARTAMENTO AL VILLAGGIO TRIESTE: IN ARRESTO UNA COPPIA; Droga, contanti e pistola: pusher e fidanzata di Latina finiscono in carcere; Boato in via Svetonio a Latina, una vicenda avvolta nel mistero; BOATO FORTISSIMO IN VIA SVETONIO A LATINA: PAURA TRA I CONDOMINI, MA È MISTERO SULLE CAUSE. Latina, base di spaccio in casa: arrestata coppia con droga e pistolaUna coppia è stata arrestata a Latina dopo che la polizia ha scoperto un’attività di spaccio nella loro abitazione nel ... latinapress.it DROGA E ARMI NELL’APPARTAMENTO AL VILLAGGIO TRIESTE: IN ARRESTO UNA COPPIA - facebook.com facebook Legambiente Trieste ripulisce la spiaggia del Villaggio del Pescatore. In concomitanza con centinaia di azioni analoghe in tutta Italia #ANSA x.com