All’interno degli allevamenti intensivi di polli, le immagini del fotografo Aitor Garmendia mostrano spazi sovraffollati, con animali stipati in gabbie strette e condizioni di vita precarie. Le foto rivelano ambienti angusti e privi di spazi adeguati per il movimento. La documentazione fotografica mette in luce le difficoltà di vita degli animali in queste strutture, spesso nascosti alla vista del pubblico.

di Francesco Ceccarelli, con parole e foto di Aitor Garmendia ‹ › 1 6. © Aitor Garmendia ‹ › 2 6. © Aitor Garmendia ‹ › 3 6. © Aitor Garmendia ‹ › 4 6. © Aitor Garmendia ‹ › 5 6. © Aitor Garmendia ‹ › 6 6. © Aitor Garmendia Quando accompagno giornalisti o fotografi in un’indagine, c’è una cosa che spiego sempre prima di entrare: se vogliamo raccontare davvero come vivono gli animali negli allevamenti intensivi, l’unico modo è accedervi sotto copertura. Sappiamo che le visite autorizzate mostrano solo ciò che i gestori scelgono di mostrare e che molti controlli ufficiali vengono annunciati in anticipo. Per questo, da anni, il lavoro di Essere Animali consiste nel documentare ciò che l’industria vuole tenere nascosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dentro gli allevamenti intensivi di polli col fotografo Aitor Garmendia: la realtà che l’industria vuol tenere nascosta

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