Obbligo di videosorveglianza nelle strutture di macellazione degli allevamenti intensivi | la svolta in Germania
Il governo tedesco ha approvato un disegno di legge che richiede l’installazione di telecamere nelle strutture di macellazione degli allevamenti intensivi di tutto il paese. La normativa stabilisce l’obbligo di videosorveglianza nelle aziende che gestiscono grandi numeri di animali destinati alla macellazione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e controllo. La misura entrerà in vigore in tempi brevi, dopo aver superato le procedure di approvazione parlamentare.
Il gabinetto federale tedesco ha approvato un disegno di legge che introduce l’obbligo di videosorveglianza nelle strutture di macellazione negli allevamenti intensivi su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Commissione europea “quartier generale degli allevamenti intensivi”: proiezione di Animal Equality contro von der Leyen e i Commissari Europei per l’influenza dell’industria zootecnicaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bruxelles, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ — Nella serata di ieri, l’organizzazione internazionale per i...
"Allevamenti intensivi? Non sono sostenibili"Spingere l’agricoltura locale che riguarda gli allevamenti verso una transizione al vegetale: più proteine green e meno proteine animali, il cui...
Argomenti più discussi: Il 'duo della fuga' incastrato dalla Mobile: uno rapinava, l’altro era un evaso 'fantasma'; Bisceglie, rubano 150 kg di cibo alla Caritas: tre arresti grazie alle telecamere; Furto di generi alimentari alla Caritas di Bisceglie, presi i presunti responsabili: due arresti e un obbligo di dimora; Bisceglie, rubano alla Caritas oltre 150 chili di alimenti: tre arresti.
Germania: Il governo approva l'obbligo di videosorveglianza nei macelli … facebook
Ho Alzato La Sua Bugia, Poi L'ho Venduta reddit
Obbligo di videosorveglianza nelle strutture di macellazione degli allevamenti intensivi: la svolta in GermaniaIl gabinetto federale tedesco ha approvato un disegno di legge che introduce l’obbligo di videosorveglianza nelle strutture di macellazione negli allevamenti ... fanpage.it