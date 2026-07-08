Con l’arrivo dell’estate, le zanzare tornano a essere un rischio. Secondo gli esperti, con le piogge recenti e il caldo intenso, è imminente l’aumento di presenza di questi insetti. Le principali preoccupazioni riguardano virus come West Nile, Dengue e TBE, che si trasmettono attraverso le punture. La stagione calda favorisce la proliferazione di zanzare e di conseguenza l’aumento dei casi di malattie trasmesse.

È estate ed è tempo di zanzare, anche se finora hanno tardato a comparire. Secondo gli esperti, però, è solo questione di pochi giorni perché dopo le piogge e i temporali che hanno fornito una tregua alla prima ondata di calore, è ormai tempo della seconda di una lunga stagione segnata da temperature record. Proprio il caldo favorisce la proliferazione delle zanzare, principale veicolo di trasmissione di virus anche molto insidiosi, come Dengue, West Nile o – nel caso delle zecche – TBE. Malattie che un tempo rappresentavano una minaccia solo nelle aree endemiche, ma che in seguito alla maggior circolazione delle persone ormai compaiono anche in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Quali sono i virus a cui stare attenti d'estate da West Nile e Dengue a TBE, la previsione di Bassetti

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