Con l’arrivo delle temperature più elevate, il Comune di Roma ha adottato un’ordinanza che introduce obblighi specifici per prevenire la proliferazione delle zanzare. La misura mira a ridurre i rischi legati alle malattie trasmesse da insetti, come West Nile e Dengue. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le disposizioni, che coinvolgono la rimozione di acque stagnanti e altre pratiche di igiene ambientale.

Roma – Con l’arrivo del caldo e l’aumento del rischio sanitario, il Campidoglio attiva le misure di prevenzione contro le zanzare. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza anti-zanzare, che introduce obblighi e sanzioni per cittadini, condomini e cantieri, con l’obiettivo di limitare la diffusione di virus come West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika. Il provvedimento punta soprattutto sulla prevenzione nei luoghi privati, dove si sviluppa la maggior parte delle larve. Tra le misure previste: divieto di ristagni d’acqua su balconi e terrazzi, pulizia delle grondaie, svuotamento dei sottovasi e manutenzione delle aree abbandonate. Nei cantieri edili e nei condomini sono richiesti anche trattamenti larvicidi periodici, preferibilmente con prodotti biologici.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, ordinanza anti-zanzare: obblighi e sanzioni contro West Nile e Dengue

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