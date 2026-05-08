Casi sospetti di Dengue | scatta la disinfestazione straordinaria in due zone

A inizio maggio, il Comune di Cesena ha avviato un intervento di disinfestazione straordinaria in due zone della città. Questa misura si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle arbovirosi, in particolare della Dengue. Il trattamento, che ha carattere straordinario, si aggiunge a quello ordinario già in corso e fa parte del Piano regionale Arbovirosi 2026.

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È partito nei primi giorni di maggio il trattamento ordinario antilarvale promosso dal Comune di Cesena nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle arbovirosi, in attuazione del Piano regionale Arbovirosi 2026. Contestualmente, sulla base delle disposizioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Lissone, Ats conferma due casi di Dengue: scatta la disinfestazione per 3 giorniLissone (Monza e Brianza), 28 marzo 2026 - Due casi di Dengue a Lissone, scattano 3 giorni consecutivi di disinfestazione in un'ampia fetta del... Leggi anche: Un caso di Dengue a Scandicci. Scatta la disinfestazione: le zone interessate Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Livorno e a Massa due casi sospetti di virus Chikungunya; Sospetto caso di virus Chikungunya all'ospedale di Livorno; Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partita; Zanzare e virus, scatta il piano regionale: controlli rafforzati fino a ottobre. Dengue, 133 casi importati nel 2026. ISS: efficaci le misure contro i focolaiL’Iss segnala 133 casi importati di Dengue nei primi quattro mesi del 2026. Uno studio sul focolaio di Cavezzo conferma l’efficacia delle misure di contenimento ... doctor33.it Dengue. Iss: 133 casi dall’inizio dell’anno, tutti importati. Misure contro i focolai funzionanoNell’80% casi il luogo di esposizione Maldive. Il sistema di sorveglianza Iss ha registrato anche 13 casi confermati di Chikungunya tutti associati a viaggi all’estero (77% casi con luogo di ... quotidianosanita.it Hantavirus, a Roma lo Spallanzani in prima linea per la sorveglianza e la gestione dei casi sospetti ift.tt/dUtvK9F x.com Il focolaio, partito durante una spedizione nell’Atlantico meridionale dopo la partenza da Ushuaia, in Argentina, ha causato diversi casi sospetti e tre decessi. Secondo le autorità sanitarie internazionali, il contagio potrebbe essere legato all’esposizione a rodit - facebook.com facebook