Casi sospetti di Dengue | scatta la disinfestazione straordinaria in due zone

Da cesenatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A inizio maggio, il Comune di Cesena ha avviato un intervento di disinfestazione straordinaria in due zone della città. Questa misura si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle arbovirosi, in particolare della Dengue. Il trattamento, che ha carattere straordinario, si aggiunge a quello ordinario già in corso e fa parte del Piano regionale Arbovirosi 2026.

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È partito nei primi giorni di maggio il trattamento ordinario antilarvale promosso dal Comune di Cesena nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle arbovirosi, in attuazione del Piano regionale Arbovirosi 2026. Contestualmente, sulla base delle disposizioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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