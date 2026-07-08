L’Inter ha annunciato ufficialmente l’acquisto del portiere Provedel dalla Lazio, con contratto fino al 2029. La firma è stata formalizzata e il trasferimento è a titolo definitivo. Provedel, proveniente dal club romano, ora è un nuovo membro della rosa nerazzurra.

di Stefano Cori Provedel adesso è anche ufficiale! Il portiere friulano arriva a titolo definitivo dalla Lazio e ha firmato un contratto fino al 2029. Adesso è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Ivan Provedel è un nuovo calciatore dell’Inter. Mister Cristian Chivu avrà così a disposizione il suo secondo portiere, considerando che Josep Martinez diventerà il primo! Una trattativa tutt’altro che facile quella con la Lazio, con il Presidente Claudio Lotito che ha spesso tentato di alzare il prezzo. Ma dopo settimane di contatti si è arrivati ad un’intesa definitiva. Il friulano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. LEGGI ANCHE: LE... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter, arriva a titolo definitivo: c’è il comunicato del club

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UFFICIALE Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere classe 1994 si trasferisce in nerazzurro dalla Lazio a titolo definitivo: ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2029 x.com

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