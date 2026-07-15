Il negozio trasformato in garage nella zona della Magliana è stato teatro di un delitto noto come quello del “Canaro”. Il proprietario, un tassista, ha detto che “fa un certo effetto” trovarsi in quel luogo. La zona, un quartiere-dormitorio degli anni ’60, è associata anche alla vicenda di un crimine che ha lasciato un segno nell’immaginario collettivo, diventando simbolo di violenza estrema.

I luoghi della «nera», del grande crimine rimasto nell’immaginario collettivo, raccontano una storia. Come qui, nel quartiere-dormitorio nato a Roma negli anni '60, la famigerata Magliana, dove fu ambientato il delitto del “Canaro”, diventato icona della perversione del male anche grazie a un film di successo. All'indomani della mattanza, subito dopo quel 18 febbraio 1988 di sangue, orrore e follia, il negozietto restò a lungo chiuso. L'insegna «Lavaggio cani» finì su tutti i giornali. Pietro De Negri, classe 1956, venne chiuso in carcere dopo il ritrovamento del corpo e la confessione delle 7 ore di torture inflitte al suo rivale di borgata, Giancarlo Ricci, detto “il pugile”, ex socio nel ramo rapine & spaccio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Delitto del «Canaro» alla Magliana, il negozio della mattanza adibito a garage. Il proprietario è un tassista: «Fa un certo effetto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mussolini vince il Gf Vip, il messaggio nella notte di Selvaggia Lucarelli per Alessandra: "Fa un certo effetto". A cosa si riferivaNella notte, Selvaggia Lucarelli ha scritto un messaggio rivolto ad Alessandra Mussolini, commentando la vittoria della nipote al Grande Fratello Vip...

Come è cambiata la scena del delitto di Garlasco. In cantina la fine della mattanza, ecco come la Procura riscrive la morte di Chiara Poggi da parte di Andrea SempioL’indagine sull’omicidio di Garlasco si è concentrata sulla cantina della residenza coinvolta, dove si sono svolti recenti accertamenti e rilievi.