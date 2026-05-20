Mussolini vince il Gf Vip il messaggio nella notte di Selvaggia Lucarelli per Alessandra | Fa un certo effetto A cosa si riferiva

Nella notte, Selvaggia Lucarelli ha scritto un messaggio rivolto ad Alessandra Mussolini, commentando la vittoria della nipote al Grande Fratello Vip 2026. La stessa Alessandra Mussolini è risultata vincitrice del reality show, che in questa edizione ha visto il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. La vittoria di Mussolini ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori, che hanno commentato il risultato e l’atmosfera della finale.

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 2026, edizione che ha segnato anche il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Una stagione delicata per il reality, arrivata dopo un periodo complicato tra ascolti in calo, scarso coinvolgimento del pubblico e le polemiche legate ad Alfonso. 🔗 Leggi su Today.it

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