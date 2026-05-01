L’indagine sull’omicidio di Garlasco si è concentrata sulla cantina della residenza coinvolta, dove si sono svolti recenti accertamenti e rilievi. La Procura ha aggiornato le risultanze sulle circostanze della morte di Chiara Poggi, con un focus particolare sulle aree della casa interessate dal delitto. La scena del crimine è stata rivisitata attraverso nuovi rilievi e analisi, puntando a chiarire i dettagli più recenti sulla vicenda.

Garlasco (Pavia), 1 maggio 2026 – L ’omicidio di Garlasco ha il suo epilogo sulla scala della cantina di casa Poggi. Una nuova ricostruzione che nella storia infinita ha il significato di una rivoluzione copernicana. La versione accreditata finora. La versione accreditata finora dalle consulenze (anche se in maniera non univoca) e accolte dalle sentenze vedeva l’assassino di Chiara Poggi iniziare e portare a compimento il suo delitto al piano terreno del villino di via Pascoli, per poi trascinare la vittima e scagliarla lungo la ripida scala della cantina, senza discendere un solo gradino. Al contrario, secondo la ricostruzione della procura di Pavia, contenuta nel capo d’imputazione a carico di Andrea Sempio, l’atto finale della tragedia si compie proprio su quei gradini, dove Chiara viene nuovamente, ripetutamente colpita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come è cambiata la scena del delitto di Garlasco. In cantina la fine della mattanza, ecco come la Procura riscrive la morte di Chiara Poggi da parte di Andrea Sempio

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