La Giunta ha risposto alle critiche del consigliere di minoranza riguardo a un presunto abuso edilizio legato alla società di famiglia di un assessore. La replica definisce le accuse come “disastri su disastri”. Nel frattempo, si segnala un debito di 30mila euro, senza ulteriori dettagli sul contesto. La polemica si concentra sulle questioni legali e amministrative sollevate dal consigliere, senza che siano stati forniti aggiornamenti su eventuali conseguenze o sviluppi.

Dopo l’ennesimo intervento del consigliere di minoranza Roberto Greci (Fi) sul caso dell’ abuso edilizio della società di famiglia dell’assessore Silvia Tiburzi (di cui non è più socia), le forze di maggioranza passano all’attacco, forti di una sentenza del Tribunale di Fermo su un contenzioso avviato nel 2023 (quando Greci era vicesindaco e assessore al contenzioso) che ha visto il Comune condannato, in contumacia, a pagare 30mila euro. Un cittadino aveva avviato il contenzioso per la mancata liquidazione del contributo di autonoma sistemazione, a seguito di edificio danneggiato dal sisma: "Il Comune è condannato, indovinate, in contumacia, a liquidare 30 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debito di 30mila euro. La Giunta contro Greci: "Disastri su disastri"

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