Europa nasce il centro INGV contro i disastri naturali | 23 enti uniti

In Europa è stato creato un nuovo centro dell'INGV che riunisce 23 enti dedicati alla prevenzione e alla gestione dei disastri naturali. La rete integrata mira a migliorare la collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte nella sorveglianza e nel monitoraggio di eventi come terremoti e tsunami. Le tecnologie impiegate includono sistemi di allerta precoce, sensori avanzati e modelli di previsione che consentiranno di analizzare meglio le catene di eventi distruttivi. La struttura si concentrerà anche sulla condivisione di dati e sulla risposta coordinata in situazioni di emergenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui