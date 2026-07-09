In Italia ogni anno si registrano tra 1.000 e 1.500 nuovi casi di contaminazione ambientale, con circa 500-900 causati da imprese conformi alle norme vigenti. La maggior parte dei disastri ambientali, oltre il 70%, sono attribuibili a interventi umani. Questa situazione si verifica a 50 anni dall’incidente di Seveso, evidenziando come l’attività industriale continui a rappresentare un rischio significativo per l’ambiente nel paese.

ROMA – In Italia si verificano, ogni anno, tra i 1.000 e i 1.500 nuovi casi di contaminazione ambientale, di cui ben 500-900 sono riconducibili a imprese in piena regola con la normativa vigente e non ad attività criminali. Il dato drammatico emerso dall’ultimo report dell’Osservatorio Pool Ambiente, consorzio di coassicurazione specializzato nei rischi di responsabilità ambientale nato nel 1979 all’indomani del disastro di Seveso, è che oltre il 70% dei sinistri ambientali è riconducibile a due categorie di cause strutturali come la scarsa manutenzione e l’errore umano, entrambe aggredibili con strumenti organizzativi e gestionali.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - 50 anni da Seveso, in Italia oltre 7 disastri ambientali su 10 dipendono dall’uomo

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