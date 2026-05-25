Lugo si prepara alla Festa dell' Unità | tra gli ospiti Gianni Cuperlo e Michele de Pascale

Notizia in breve

Dal 29 maggio all’8 giugno, l’area vicino al Palazzetto dello Sport di Via Sabin 50 ospita la Festa dell’Unità di Lugo. Tra gli ospiti sono previsti Gianni Cuperlo e Michele de Pascale. La manifestazione si svolge ogni sera con interventi e incontri pubblici. Nessun altro dettaglio sulle modalità di ingresso o sui programmi specifici.