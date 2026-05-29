Inaugurata da de Pascale la Festa de l' Unità | ora il programma entra nel vivo per il ponte del 2 giugno

Notizia in breve

La Festa de l'Unità di Vecchiazzano è iniziata giovedì con l'intervento del presidente della Regione, che ha inaugurato anche una mostra dedicata al periodo 1946-2026. La manifestazione si svolge fino a martedì 2 giugno e comprende diverse iniziative, tra cui eventi culturali e incontri pubblici. La mostra itinerante rimarrà aperta durante tutta la durata della festa.