Inaugurata da de Pascale la Festa de l' Unità | ora il programma entra nel vivo per il ponte del 2 giugno
La Festa de l'Unità di Vecchiazzano è iniziata giovedì con l'intervento del presidente della Regione, che ha inaugurato anche una mostra dedicata al periodo 1946-2026. La manifestazione si svolge fino a martedì 2 giugno e comprende diverse iniziative, tra cui eventi culturali e incontri pubblici. La mostra itinerante rimarrà aperta durante tutta la durata della festa.
Prosegue, fino a martedì 2 giugno, la Festa de l'Unità di Vecchiazzano, che si è aperta giovedì con l’intervento del presidente della Regione Michele de Pascale, che ha poi inaugurato, insieme all’assessora regionale Gessica Allegni, la mostra itinerante “1946-2026. Le ragazze della Repubblica”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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