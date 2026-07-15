De Luca stuzzica la sua sinistra Casini e Gentiloni danno la sveglia | chiarezza sulla politica estera così non va
De Luca ha criticato la sinistra durante un intervento pubblico. Casini e Gentiloni hanno richiesto maggiore chiarezza sulla politica estera. Alla Camera si discute della legge elettorale, con scontri tra i parlamentari. Nel frattempo, presso una libreria vicino Montecitorio, si è svolta la presentazione di un libro incentrato sull’Europa e il suo futuro.
Alla Camera è in aula la legge elettorale con fulmini e saette. A pochi passi da Montecitorio alla libreria Mondadori nella Galleria Sordi si tiene la presentazione del libro di Piero De Luca L’idea di Europa e il suo destino. L’opera del senatore dem – il padre Vincenzo è in prima fila – diventa una ghiotta occasione per dare la sveglia al campo progressista (sedicente largo) che si candida alla spallata contro il governo. Così com’è, però, si fa fatica a immaginarlo al timone della nazione. Quindi occorre fare chiarezza sul “tema dei temi”, come lo chiama Pier Ferdinando Casini (presente alla presentazione): la politica estera. Insieme all’ex presidente della Camera anche Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri, moderati da Monica Giandotti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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