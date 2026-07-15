De Luca stuzzica la sua sinistra Casini e Gentiloni danno la sveglia | chiarezza sulla politica estera così non va

Notizia in breve

De Luca ha criticato la sinistra durante un intervento pubblico. Casini e Gentiloni hanno richiesto maggiore chiarezza sulla politica estera. Alla Camera si discute della legge elettorale, con scontri tra i parlamentari. Nel frattempo, presso una libreria vicino Montecitorio, si è svolta la presentazione di un libro incentrato sull’Europa e il suo futuro.