Un commentatore noto per le sue posizioni ha criticato la sinistra, affermando che alcuni pro-Pal sono stati smascherati. Ha citato un sociologo che sosteneva come i progressi sulla verità possano avvenire solo grazie agli intellettuali di quella parte politica. La critica è stata rivolta a figure di spicco, coinvolgendo temi legati alla rappresentazione e alla comunicazione del pensiero politico. La discussione si è concentrata su come la sinistra si rapporti alle proprie posizioni e alle proprie figure pubbliche.

Forse aveva ragione il compianto sociologo Luciano Pellicani quando diceva che a sinistra qualche progresso sulla via della verità lo si può solo fare se a promuoverlo sono gli intellettuali di quella stessa parte politica. Per il momento quella di Erri De Luca, scrittore affermato e noto non solo in Italia, è solo una piccola testimonianza, una piccola breccia che si è aperta nel muro compatto dell’ideologia e delle falsificazioni su Israele. Tuttavia è altamente significativa, per almeno due motivi. Da una parte, De Luca non è appunto l’ultimo arrivato e in più non è stato e non è certo un moderato o un riformista; dall’altra, perché la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sui pro-Pal Erri De Luca smaschera la “sua” sinistra

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