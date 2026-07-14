Campo Lavrov o Campo Nato? La Russia è una minaccia per l’Europa, oppure l’Europa che si riarma è una minaccia per la pace? Questo (piccolo) dettaglio di politica estera divide sempre più apertamente l’alleanza delle opposizioni, che aspira a governare l’Italia tra un anno. E non è affatto detto che prima del voto conosceremo la soluzione del dilemma shakespeariano. In caso di vittoria del campo di Conte-Schlein, auguriamo perciò al futuro ministro degli Esteri di non finire come Massimo D’Alema nel 2007. E sì che era «il Migliore». Quando si presentò al Senato nel febbraio di vent’anni fa, l’allora titolare della Farnesina in nome e per... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Da Prodi al Campo largo (passando per Turigliatto): le liti sulla politica estera «calvario» della sinistra

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Meno male che era la sinistra ad avere le idee confuse in politica estera In Italia, la discussione sulla politica estera ha evidenziato alcune divergenze tra le forze politiche.

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Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci cresce di un punto ed è stabile sopra la Lega reddit

A Richard Lindzen..rispondiamo con le nostre punte di diamante della climatologia Parisi, Tozzi,Bonelli e Benedetta Scuderi. Non inserisco il Prof.Prodi l unico climatologo a livello mondiale..farebbe una pessima figura fra questi esperti cervelloni italiani. x.com

Migranti, la battuta di Romano Prodi sul campo in Calabria accende la polemicaUna battuta di Romano Prodi nella trasmissione Di Bella sul 28, su Tv2000, infiamma la Calabria con il centrodestra all'attacco dell'ex premier e big del centrosinistra. Rispondendo a una domanda di ... rainews.it

VISTO DA SINISTRA/ Stop Landini, più economia e moderati: Prodi prepara l’alternativa a SchleinProdi ha capito che Schlein si è appiattita sulla Cgil, non parla ai moderati, anzi li spaventa e li regala al centrodestra. Ed è sceso in campo Che Romano Prodi sia in campo è fuori dubbio. Le sue ... ilsussidiario.net