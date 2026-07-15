Il Napoli ha scelto l’area dell’ex raffineria Q8 per il nuovo stadio. Il presidente ha deciso di investire una somma significativa nell’acquisto dei terreni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli sui tempi di realizzazione o sul costo totale. L’investimento mira a sviluppare la struttura sportiva nel sito individuato. L’operazione segue le recenti discussioni sulla costruzione di un impianto di nuova generazione.

Il Napoli ha individuato l’area per il nuovo stadio. De Laurentiis investirà una cifra importante per l’acquisizione dei terreni. Lo stadio al Napoli: l’area scelta è quella dell’ex raffineria Q8. L’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri la localizzazione definitiva del nuovo impianto sportivo. La scelta ricade su 38 ettari nella zona orientale della città, precisamente dove sorgeva l’ex raffineria della Q8. L’area sarà sottoposta a bonifica totale per consentire la realizzazione dell’infrastruttura. Come rivela il Corriere dello Sport, il progetto rappresenta un’accelerazione concreta nella strategia infrastrutturale del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis accelera sul nuovo stadio: location e cifra da investire

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Napoli shock: Manna punta il nuovo fenomeno spagnolo

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