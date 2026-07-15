De Bruyne e Lukaku perché il Napoli deve riflettere prima di consegnarli ad Allegri
De Bruyne e Lukaku sono stati due giocatori di grande livello, ma ora il Napoli si interroga sul loro stato attuale. La società sta valutando se valga la pena affidarsi a loro, considerando le condizioni fisiche e le prestazioni recenti. La questione riguarda anche la possibilità di consegnarli a un nuovo allenatore, senza ancora aver deciso se siano pronti a contribuire alla squadra.
Sappiamo bene cosa sono stati Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. La domanda, per il Napoli, è però un’altra: cosa sono adesso? È il ragionamento che sviluppa Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport, invitando il club a valutare i due big per ciò che rappresentano oggi, non per la loro storia, prima di decidere se affidarli ad Allegri o cercare una strategia perché le strade si separino. Cosa hanno detto i Mondiali. Il punto di partenza è ciò che si è visto in America. De Bruyne, per quanto se ne possa ammirare la classe, è parso senza ritmo né forza: non a caso il Belgio ha giocato forse la sua partita migliore quando Garcia lo ha lasciato fuori, e chissà se è stato davvero un caso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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