Approvato ddl sicurezza | no risarcimento ai rapinatori colpiti in casa per legittima difesa

Il disegno di legge approvato dal governo prevede che chi viene ferito durante una rapina in casa non abbia diritto a un risarcimento se si è difeso con armi o mezzi contundenti. La norma specifica che in caso di legittima difesa, i rapinatori che subiscono danni o lesioni non potranno ricevere indennizzi. La legge riguarda anche misure contro il disagio giovanile e la sicurezza pubblica.

Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge “‘Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno”, che introduce diverse novità, dalla movida ai cosiddetti “maranza”, fino all’abolizione del risarcimento del danno a carico di chi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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