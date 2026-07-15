Durante la partita tra Inghilterra e Argentina, David Beckham è stato fischiato dai tifosi argentini. L’episodio ha richiamato alla memoria il caso Simeone, coinvolto in una disputa avvenuta ai Mondiali del 1998. La rivalità tra i due paesi si è approfondita nel tempo, e l’episodio di Beckham ha riacceso le tensioni tra le due nazionali. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti, con alcuni tifosi che hanno espresso dissenso e altri che hanno mantenuto il silenzio.

Sono passati quasi trent'anni, ma per molti tifosi argentini David Beckham resta ancora il simbolo di una delle rivalità più accese della storia dei Mondiali. A dimostrarlo è stata la semifinale tra Inghilterra e Argentina, quando l'ex capitano dei Tre Leoni è stato sonoramente fischiato dagli spalti nel momento in cui la sua immagine è apparsa sui maxischermi dello stadio. I fischi Beckham, presente sugli spalti ad Atlanta insieme alla famiglia per sostenere la nazionale inglese, è stato accolto da una bordata di fischi proveniente dal settore occupato dai tifosi argentini. Un episodio che ha immediatamente fatto il giro dei... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - David Beckham fischiato durante Inghilterra-Argentina: il caso Simeone e la rivalità nata ai Mondiali del 1998 (e mai finita veramente)

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